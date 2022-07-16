Жалгас Жумагулов: Усик снова переиграет Джошуа, а возможно, и нокаутирует

Боец UFC Жалгас Жумагулов поделился мнением о поединке между Александром Усиком и Энтони Джошуа.



«Усик снова переиграет Джошуа. Возможно, даже нокаутирует. Он более опытный, чувствует прессинг и хорошо работает на ногах. Джошуа может помочь только лаки-панч, а по технике я не представляю, как британец может обыграть Усика», — приводит слова Жумагулова Metaratings.



Реванш между Усиком и Джошуа запланирован на август этого года. Первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии авторитетного издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинцу — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.