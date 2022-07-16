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Даурен Ермеков победил Гамзата Хирамагомедова нокаутом во втором раунде

Даурен Ермеков победил Гамзата Хирамагомедова нокаутом во втором раунде
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Казахстанский боец MMA Даурен Ермеков одержал победу в поединке с Гамзатом Хирамагомедовым в рамках совместного турнира российской лиги Eagle FC с Naiza.

Благодаря этой победе Ермеков завоевал титул временного чемпиона лиги Eagle FC.

Поединок завершился во втором раунде — Ермеков перевёл Хирамагомедова на покрытие, забрал спину и наносил акцентированные удары, россиянин не защищался. Вскоре рефери был вынужден остановить поединок и присудить победу Ермекову техническим нокаутом.

Для Ермекова эта победа стала 15-й в 20 поединках в карьере в профессиональных смешанных единоборствах. Хирамагомедов потерпел второе поражение в 11 поединках в карьере. На его счету девять побед в профессиональных смешанных единоборствах.

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