Даурен Ермеков победил Гамзата Хирамагомедова нокаутом во втором раунде

Казахстанский боец MMA Даурен Ермеков одержал победу в поединке с Гамзатом Хирамагомедовым в рамках совместного турнира российской лиги Eagle FC с Naiza.



Благодаря этой победе Ермеков завоевал титул временного чемпиона лиги Eagle FC.



Поединок завершился во втором раунде — Ермеков перевёл Хирамагомедова на покрытие, забрал спину и наносил акцентированные удары, россиянин не защищался. Вскоре рефери был вынужден остановить поединок и присудить победу Ермекову техническим нокаутом.



Для Ермекова эта победа стала 15-й в 20 поединках в карьере в профессиональных смешанных единоборствах. Хирамагомедов потерпел второе поражение в 11 поединках в карьере. На его счету девять побед в профессиональных смешанных единоборствах.

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