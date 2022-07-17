Ортега проиграл Родригесу в первом раунде из-за травмы

Мексиканский боец Яир Родригес одержал победу над американцем Брайаном Ортегой в главном бою турнира UFC Лонг-Айленд. Бой был завершён уже в первом раунде — Ортега в борьбе с соперником вывихнул плечо, что вынудило рефери остановить бой и присудить победу Родригесу техническим нокаутом.



UFC Лонг-Айленд. Основной кард



Брайан Ортега — Яир Родригес — победа Родригеса техническим нокаутом в первом раунде

Мишель Уотерсон-Гомез — Аманда Лемос — победа Лемос приёмом во втором раунде

Ли Джинлианг — Муслим Салихов — победа Джинлианга техническим нокаутом во втором раунде

Мэтт Шнелл — Су Мудаэрцзи — победа Шнелла приёмом во втором раунде

Шейн Бургос — Чарльз Жорден — победа Бургоса раздельным решением судей

Лорен Мёрфи — Миша Тейт — победа Мёрфи единогласным решением судей



Предварительный кард



Пунахеле Сориано — Далча Лунгиамбула — победа Сориано нокаутом во втором раунде

Рики Симон — Джек Шор — победа Симона приёмом во втором раунде

Билл Алджео — Герберт Бёрнс — победа Алджео техническим нокаутом во втором раунде

Дастин Джейкоби — Да Ун Джанг — победа Джейкоби нокаутом в первом раунде

Дуайт Грант — Дастин Штольцфус — победа Штольцфуса единогласным решением судей

Джессика Пенне — Эмили Дукоти — победа Дукоти единогласным решением судей.