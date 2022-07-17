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Ортега проиграл Родригесу в первом раунде из-за травмы

Ортега проиграл Родригесу в первом раунде из-за травмы
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Мексиканский боец Яир Родригес одержал победу над американцем Брайаном Ортегой в главном бою турнира UFC Лонг-Айленд. Бой был завершён уже в первом раунде — Ортега в борьбе с соперником вывихнул плечо, что вынудило рефери остановить бой и присудить победу Родригесу техническим нокаутом.

UFC Лонг-Айленд. Основной кард

Брайан Ортега — Яир Родригес — победа Родригеса техническим нокаутом в первом раунде
Мишель Уотерсон-Гомез — Аманда Лемос — победа Лемос приёмом во втором раунде
Ли Джинлианг — Муслим Салихов — победа Джинлианга техническим нокаутом во втором раунде
Мэтт Шнелл — Су Мудаэрцзи — победа Шнелла приёмом во втором раунде
Шейн Бургос — Чарльз Жорден — победа Бургоса раздельным решением судей
Лорен Мёрфи — Миша Тейт — победа Мёрфи единогласным решением судей

Предварительный кард

Пунахеле Сориано — Далча Лунгиамбула — победа Сориано нокаутом во втором раунде
Рики Симон — Джек Шор — победа Симона приёмом во втором раунде
Билл Алджео — Герберт Бёрнс — победа Алджео техническим нокаутом во втором раунде
Дастин Джейкоби — Да Ун Джанг — победа Джейкоби нокаутом в первом раунде
Дуайт Грант — Дастин Штольцфус — победа Штольцфуса единогласным решением судей
Джессика Пенне — Эмили Дукоти — победа Дукоти единогласным решением судей.

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