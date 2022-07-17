Экс-чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на анонс боя Оливейра — Махачев

35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо высказался об анонсированном титульном поединке в лёгком весе между 30-летним российским бойцом Исламом Махачевым и 32-летним представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.
«Оливейра против Махачева на UFC 280 – это настолько хорошо, насколько это возможно», — гласит публикация Сехудо в «Твиттере».
Бой возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.
Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.
Ислам Махачев показал ударную тренировку:
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