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Экс-чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на анонс боя Оливейра — Махачев

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на анонс боя Оливейра — Махачев
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35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо высказался об анонсированном титульном поединке в лёгком весе между 30-летним российским бойцом Исламом Махачевым и 32-летним представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра против Махачева на UFC 280 – это настолько хорошо, насколько это возможно», — гласит публикация Сехудо в «Твиттере».

Бой возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

Ислам Махачев показал ударную тренировку:

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