Бой Шнелла и Мудаэрцзи признан лучшим на UFC Лонг-Айленд

В ночь с 16 на 17 июля в Элмонте (Нью-Йорк) состоялся турнир UFC Лонг-Айленд. В главном бою вечера сошлись Брайан Ортега и мексиканец Яир Родригес – их поединок завершился в первом же раунде из-за травмы американского бойца. Также уже известны все обладатели денежных бонусов по итогам вечера.
Лучшим боем турнира признано противостояние в наилегчайшем весе Мэтта Шнелла и Су Мудаэрцзи. Американец одержал в нём победу удушающим приёмом во втором раунде.
Бонусы за лучшее выступление вечера достались Аманде Лемос (она взяла верх над Мишель Уотерсон-Гомез удушающим во втором раунде), Ли Джинлиангу (победил Муслима Салихова техническим нокаутом), Биллу Алджео (технический нокаут в бою с Гербертом Бёрнсом), Дастину Джейкоби (нокаутировал Да Ун Джанга) и Рики Симону (победил Джека Шора приёмом во втором раунде).
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