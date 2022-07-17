Яир Родригес: к сожалению, у Ортеги вылетело плечо. Я не против повторить в любое время

Мексиканский полулегковес UFC Яир Родригес высказался после короткого боя с американцем Брайаном Ортегой и собственной победы по причине травмы соперника.
«Думаю, бой был конкурентным. Ортега хорошо держал меня у клетки, но я всё равно старался наносить ему урон, чтобы он хуже двигался на ногах. К сожалению, у него вылетело плечо или что-то в этом роде. Уже сказал ему, что можем повторить в любое время. Я не против! Но предпочёл бы сделать это в бою за чемпионский титул, а не просто из-за этой ситуации. Какое бы решение ни было принято UFC, я не против. Это просто неудача, бро. Я выходил побеждать и, наверное, сделал это, но не так, как хотел. Спасибо всем, кто пришёл, спасибо Нью-Йорку – я люблю ваш штат и город. Сожалею, что так вышло, но это часть игры», – сказал Родригес в октагоне после оглашения результата.
Напомним, Ортега травмировал плечо в первом раунде и не смог продолжить бой, который продлился 4 минуты и 11 секунд. Американец потерпел второе поражение подряд. Родригес же в дальнейшем рассчитывает провести титульный поединок с Алексом Волкановски.
- 17 июля 2022
-
02:43
-
02:29
-
02:17
-
02:10
-
01:14
-
00:41
-
00:02
- 16 июля 2022
-
23:36
-
23:10
-
22:29
-
21:53
-
20:58
-
19:52
-
18:57
-
17:45
-
17:02
-
15:55
-
14:52
-
14:31
-
13:35
-
12:19
-
12:08
-
11:56
-
11:35
-
10:52
-
10:12
-
09:43
-
04:58
-
02:37
-
00:43
- 15 июля 2022
-
23:58
-
22:51
-
21:55
-
20:51
-
19:47