Яир Родригес: к сожалению, у Ортеги вылетело плечо. Я не против повторить в любое время

Мексиканский полулегковес UFC Яир Родригес высказался после короткого боя с американцем Брайаном Ортегой и собственной победы по причине травмы соперника.



«Думаю, бой был конкурентным. Ортега хорошо держал меня у клетки, но я всё равно старался наносить ему урон, чтобы он хуже двигался на ногах. К сожалению, у него вылетело плечо или что-то в этом роде. Уже сказал ему, что можем повторить в любое время. Я не против! Но предпочёл бы сделать это в бою за чемпионский титул, а не просто из-за этой ситуации. Какое бы решение ни было принято UFC, я не против. Это просто неудача, бро. Я выходил побеждать и, наверное, сделал это, но не так, как хотел. Спасибо всем, кто пришёл, спасибо Нью-Йорку – я люблю ваш штат и город. Сожалею, что так вышло, но это часть игры», – сказал Родригес в октагоне после оглашения результата.



Напомним, Ортега травмировал плечо в первом раунде и не смог продолжить бой, который продлился 4 минуты и 11 секунд. Американец потерпел второе поражение подряд. Родригес же в дальнейшем рассчитывает провести титульный поединок с Алексом Волкановски.