Брайан Ортега извинился перед зрителями и призвал Родригеса к реваншу

Американский боец UFC Брайан Ортега, выступающий в полулёгком весе, после травмы в противостоянии с мексиканцем Яиром Родригесом и последовавшего за этим поражения был раздосадован произошедшим.
«Я очень извиняюсь перед всеми, кто пришёл. Даже не знаю, как это случилось. Хотел бы продолжать, но плечо вылетело. У меня уже было две операции на плечах – возможно, понадобится третья… Бой шёл хорошо, всё запланированное работало. Я перевёл Яира вниз, но потом оказался в странной ситуации. Он сжался, а я пытался отбросить его ногу, дёрнул рукой – и так произошло. Яир, поздравляю тебя, но если ты не получишь титульник, давай сделаем это как нужно! Я хочу, чтобы мы оба выложились как следует, ведь для этого мы и готовились», – сказал Ортега в октагон-интервью сразу после остановки боя.
В рекорде Брайана Ортеги это уже третье поражение в UFC. Предыдущие были в противостояниях с Максом Холлоуэем в декабре 2018-го и от Алекса Волкановски в сентябре 2021 года.
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