Опубликованы записки судей после боя Салихова и Джинлианга. До финиша россиянин выигрывал

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов потерпел поражение в поединке с китайским бойцом Ли Джинлиангом. Бой состоялся в основном карде турнира UFC Лонг-Айленд и завершился победой китайского спортсмена техническим нокаутом во втором раунде.
Опубликованы записки судей после боя:
Салихов прервал свою серию из пяти побед в UFC. В последнем поединке до этого он выиграл единогласным судейским решением у Франсиско Триналдо. Позже он должен был встретиться с Мишелем Перейрой, однако снялся с турнира.
Что касается Ли Джинлианга, то в последнем поединке до этого он уступил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву в октябре прошлого года. Всего же на его счету после победы над Салиховым 26 поединков, в которых он одержал 19 побед и потерпел семь поражений.
- 17 июля 2022
-
05:34
-
02:43
-
02:29
-
02:17
-
02:10
-
01:14
-
00:41
-
00:02
- 16 июля 2022
-
23:36
-
23:10
-
22:29
-
21:53
-
20:58
-
19:52
-
18:57
-
17:45
-
17:02
-
15:55
-
14:52
-
14:31
-
13:35
-
12:19
-
12:08
-
11:56
-
11:35
-
10:52
-
10:12
-
09:43
-
04:58
-
02:37
-
00:43
- 15 июля 2022
-
23:58
-
22:51
-
21:55
-
20:51