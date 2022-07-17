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Опубликованы записки судей после боя Салихова и Джинлианга. До финиша россиянин выигрывал

Опубликованы записки судей после боя Салихова и Джинлианга. До финиша россиянин выигрывал
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Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов потерпел поражение в поединке с китайским бойцом Ли Джинлиангом. Бой состоялся в основном карде турнира UFC Лонг-Айленд и завершился победой китайского спортсмена техническим нокаутом во втором раунде.

Опубликованы записки судей после боя:

Салихов прервал свою серию из пяти побед в UFC. В последнем поединке до этого он выиграл единогласным судейским решением у Франсиско Триналдо. Позже он должен был встретиться с Мишелем Перейрой, однако снялся с турнира.

Что касается Ли Джинлианга, то в последнем поединке до этого он уступил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву в октябре прошлого года. Всего же на его счету после победы над Салиховым 26 поединков, в которых он одержал 19 побед и потерпел семь поражений.

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