Оливейра отреагировал на назначение титульного боя с Махачевым на UFC 280

Известный бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на анонс боя, в ходе которого ему предстоит сразиться с россиянином Исламом Махачевым. Поединок состоится в Абу-Даби (Саудовская Аравия) 22 октября на турнире UFC 280.
«Погнали. Собираюсь встретиться с Исламом Махачевым на UFC 280 в Абу-Даби 22 октября», — написал Оливейра.
Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не уложился в лимит весовой категории. Его соперник, представитель США Джастин Гэтжи, успешно сделал вес, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.
Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.
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