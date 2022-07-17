Дана Уайт ответил на выпад Нейта Диаза

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недавние упрёки от американского бойца Нейта Диаза по поводу отсутствия у него боёв в промоушене. Нейт дал понять, что хотел бы свободу действий, а потому стремится завершить контракт с лигой.



«Они не хотят, чтобы я расторгал контракт, и они держат меня там, они держат меня в заложниках», — говорил Диаз.



«Я говорил это миллион раз и скажу ещё раз — мы не можем держать кого-либо в заложниках. Это невозможно. Я должен сделать три боя за год. А если нет, мне придётся заплатить. Как я мог держать его в заложниках? Но мы, конечно, собираемся устроить ему бой. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Нейт Диаз дал пощёчину журналисту: