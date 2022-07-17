Райан Гарсия нокаутировал Хавьера Фортуну в шестом раунде
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В Лос-Анджелесе завершилось боксёрское шоу, организованное промоутерской компанией Golden Boy Promotions. В главном поединке спортивного мероприятия встречались бойцы лёгкой весовой категории: американец Райан Гарсия и представитель Доминиканы Хавьер Фортуна. Отметим, что поединок прошёл в рамках суперлёгкого веса (63,5 кг).
Гарсия захватил инициативу с самого начала поединка. В четвёртом и пятом раундах Райан отправил соперника в нокдаун, а в шестом раунде после ещё одного нокдауна Фортуна оказался не в состоянии продолжить бой.
На счету Гарсии 23 победы в 23 поединках. Фортуна потерпел четвёртое поражение в 44 боях. В 37 поединках он праздновал победы. Ещё один бой с его участием завершился вничью, два боя признаны несостоявшимися.
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