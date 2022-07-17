Главный бой TOP DOG FC 15 между Шелестом и Туйновым завершился вничью

Вчера, 16 июля, на арене Vegas City Hall в Москве прошёл турнир TOP DOG FC 15. В главном бою соревнований встречались два чемпиона мира по кикбоксингу – Владислав Туйнов и Павел Шелест. Противостояние продлилось все три раунда и завершилось вничью.



И для Туйнова, и для Шелеста этот поединок впервые в карьере продлился все запланированные раунды (до этого боя Туйнов имел в активе два боя — две победы нокаутом, а Шелест был дебютантом лиги).



В соглавном бою вечера обладатель перстня за лучший нокаут года Марсель Ханов одолел бывшего чемпиона в среднем весе Макса «ВДВ» Фёдорова единогласным решением судей. Для Ханова это первая победа решением в карьере. Ранее он побеждал только нокаутом.



Третий по важности бой между двумя бывшими претендентами на перстень Валерием Заботиным и Денисом «Ураганом» Дулой завершился вничью. Для спортсменов это была вторая очная встреча — в первом бою раздельным решением судей победил Дула.