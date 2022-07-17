Главный бой TOP DOG FC 15 между Шелестом и Туйновым завершился вничью

Вчера, 16 июля, на арене Vegas City Hall в Москве прошёл турнир TOP DOG FC 15. В главном бою соревнований встречались два чемпиона мира по кикбоксингу – Владислав Туйнов и Павел Шелест. Противостояние продлилось все три раунда и завершилось вничью.
И для Туйнова, и для Шелеста этот поединок впервые в карьере продлился все запланированные раунды (до этого боя Туйнов имел в активе два боя — две победы нокаутом, а Шелест был дебютантом лиги).
В соглавном бою вечера обладатель перстня за лучший нокаут года Марсель Ханов одолел бывшего чемпиона в среднем весе Макса «ВДВ» Фёдорова единогласным решением судей. Для Ханова это первая победа решением в карьере. Ранее он побеждал только нокаутом.
Третий по важности бой между двумя бывшими претендентами на перстень Валерием Заботиным и Денисом «Ураганом» Дулой завершился вничью. Для спортсменов это была вторая очная встреча — в первом бою раздельным решением судей победил Дула.
- 17 июля 2022
-
10:29
-
10:21
-
09:28
-
09:13
-
05:34
-
02:43
-
02:29
-
02:17
-
02:10
-
01:14
-
00:41
-
00:02
- 16 июля 2022
-
23:36
-
23:10
-
22:29
-
21:53
-
20:58
-
19:52
-
18:57
-
17:45
-
17:02
-
15:55
-
14:52
-
14:31
-
13:35
-
12:19
-
12:08
-
11:56
-
11:35
-
10:52
-
10:12
-
09:43
-
04:58
-
02:37
-
00:43