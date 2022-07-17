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«Мечта становится реальностью». Махачев — о титульном бое с Оливейрой на UFC 280

«Мечта становится реальностью». Махачев — о титульном бое с Оливейрой на UFC 280
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на анонс его титульного поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние пройдёт в Абу-Даби (Саудовская Аравия) 22 октября на турнире UFC 280 и станет главным событием спортивного шоу.

«Погнали. 22 октября, Абу-Даби. Мечта становится реальностью», — написал Махачев.

Напомним, перед своим последним поединком, который состоялся на турнире UFC 274 в мае, Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, представитель США Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, но проиграл удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

Ислам Махачев показал, как делает присед со штангой:

Хабиб снова всех переиграл. Бой Махачева и Оливейры — его очередной триумф Хабиб снова всех переиграл. Бой Махачева и Оливейры — его очередной триумф
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