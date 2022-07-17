«Сахарное шоу подошло к концу». Симон обратился к О'Мэлли

Американский боец смешанных единоборств Рики Симон бросил вызов соотечественнику, бойцу UFC Шону О'Мэлли.



«О'Мэлли, сахарное шоу подошло к концу. Я самый милый в легчайшем весе», — приводит слова Симона MMA Fighting.



Напомним, на состоявшемся в ночь с 16 на 17 июля мск в Элмонте (Нью-Йорк) турнире UFC Лонг-Айленд Симон встречался с валлийцем Джеком Шором и одолел его во втором раунде.



О'Мэлли в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом на UFC 276. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Отметим, что в первом раунде Шон также нарушил правила, нанеся своему оппоненту удар в пах, однако бразилец после паузы продолжил бой.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: