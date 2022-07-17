Абдель-Азиз обратился к Махачеву по поводу его титульного боя с Оливейрой в UFC

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз отреагировал на анонс боя между россиянином Исламом Махачевым и представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Бойцы встретятся на турнире UFC 280, который пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах. Поединок будет носить статус титульного.
«Вперёд, мой брат. Давай сотворим историю», — написал Абдель-Азиз в комментариях к сообщению Махачева в его социальной сети.
Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.
Оливейра в последнем бою одолел представителя США Джастина Гэтжи. Тогда Чарльз не смог уложиться в лимит весовой категории, из-за чего пояс UFC остался вакантным.
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