«Я выигрывал каждую минуту боя». Ортега — о своём поражении в поединке с Родригесом

Американский боец UFC Брайан Ортега, выступающий в полулёгком весе, прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC Лонг-Айленд.

«Я просто ошеломлён. Такое случается со мной впервые в карьере. Всё шло так, как я хотел. Я выигрывал буквально каждую минуту боя. Я придерживался плана на бой, потому что могу проявить слишком много эмоций.

Все видели, что я собираюсь показать то, что у меня получается лучше всего: грэпплинг и контроль. А потом, в ту секунду, когда мы только коснулись пола, случилась эта травма с рукой. В скором времени сделаю МРТ. Молю бога, чтобы я избежал операции», — сказал Ортега в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.