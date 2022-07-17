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«Я выигрывал каждую минуту боя». Ортега — о своём поражении в поединке с Родригесом

«Я выигрывал каждую минуту боя». Ортега — о своём поражении в поединке с Родригесом
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Американский боец UFC Брайан Ортега, выступающий в полулёгком весе, прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC Лонг-Айленд.

«Я просто ошеломлён. Такое случается со мной впервые в карьере. Всё шло так, как я хотел. Я выигрывал буквально каждую минуту боя. Я придерживался плана на бой, потому что могу проявить слишком много эмоций.

Все видели, что я собираюсь показать то, что у меня получается лучше всего: грэпплинг и контроль. А потом, в ту секунду, когда мы только коснулись пола, случилась эта травма с рукой. В скором времени сделаю МРТ. Молю бога, чтобы я избежал операции», — сказал Ортега в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.

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