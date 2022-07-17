Фрэнсис Нганну: с лёгкостью продолжу сражаться после 50

Чемпион UFC в тяжёлом весе камерунский боец Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с представителем Бразилии, бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.



«Джиу-джитсу: можете представить, что я проведу бой с Чарльзом Оливейрой. Я легко продолжу сражаться после 50», — написал Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. Сейчас Фрэнсис восстанавливается после травмы и поэтому пока не получил следующего соперника. Оливейра в следующем бою сразится с россиянином Исламом Махачевым.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну: