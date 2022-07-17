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Абдель-Азиз сообщил, что UFC работает над боем Порье и Дариуша

Абдель-Азиз сообщил, что UFC работает над боем Порье и Дариуша
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, что в UFC в настоящее время работают над организацией поединка между бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье и Бенеилом Дариушем, интересы которого он представляет. Об этом информирует издание MMA News, ссылаясь на выступление Абдель-Азиза на канале The Schmo в YouTube.

По словам Али, поединок ещё не был официально согласован обеими сторонами, однако промоушен движется в этом направлении. На данный момент Бенеил занимает шестое место в лёгком весе UFC, а Порье находится на второй позиции.

Ранее в UFC анонсировали поединок россиянина Ислама Махачева и представителя Бразилии Чарльза Оливейры. Он состоится в октябре в ОАЭ.

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