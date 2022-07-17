Соннен считает, что в UFC не позволят Усману подняться в полутяжелый вес

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что президент UFC Дана Уайт не позволит чемпиону организации в полусреднем весе Камару Усману подняться в полутяжёлый вес.

«Это слишком большие проблемы, и Усман достаточно умен, чтобы понимать это. Уайт просто не позволит ему это сделать. Послушайте, о чём вы просите Дану. Вы хотите, чтобы он выставил своего короля P4P против чемпиона в полутяжелом весе. Но если Камару побьёт чемпиона, он просто уйдет.



Он уже говорил об этом. Усман сказал, что просто появится в полутяжелом весе, заберет пояс и уйдет. Но тогда ты оставишь полутяжелый дивизион в руинах. Вашего чемпиона убрал полусредневес. А если же Прохазка уберёт Усмана, вы думаете он получит такое же признание за то, что побил полусредневеса?», – приводит слова Соннена BJ Penn.