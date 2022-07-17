Соннен считает, что в UFC не позволят Усману подняться в полутяжелый вес

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что президент UFC Дана Уайт не позволит чемпиону организации в полусреднем весе Камару Усману подняться в полутяжёлый вес.
«Это слишком большие проблемы, и Усман достаточно умен, чтобы понимать это. Уайт просто не позволит ему это сделать. Послушайте, о чём вы просите Дану. Вы хотите, чтобы он выставил своего короля P4P против чемпиона в полутяжелом весе. Но если Камару побьёт чемпиона, он просто уйдет.
Он уже говорил об этом. Усман сказал, что просто появится в полутяжелом весе, заберет пояс и уйдет. Но тогда ты оставишь полутяжелый дивизион в руинах. Вашего чемпиона убрал полусредневес. А если же Прохазка уберёт Усмана, вы думаете он получит такое же признание за то, что побил полусредневеса?», – приводит слова Соннена BJ Penn.
- 17 июля 2022
-
17:57
-
17:03
-
16:01
-
15:13
-
13:44
-
13:17
-
12:31
-
12:05
-
11:25
-
11:08
-
10:29
-
10:21
-
09:28
-
09:13
-
05:34
-
02:43
-
02:29
-
02:17
-
02:10
-
01:14
-
00:41
-
00:02
- 16 июля 2022
-
23:36
-
23:10
-
22:29
-
21:53
-
20:58
-
19:52
-
18:57
-
17:45
-
17:02
-
15:55
-
14:52
-
14:31
-
13:35