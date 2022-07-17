Чарльз Оливейра признан бойцом года по версии ESPY

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра был признан бойцом года по версии ESPY Award.
В номинации Оливейра обошёл Александра Волкановски, Камару Усмана, Джулианну Пенью и Кайлу Харрисон.
Напомним, вчера в UFC официально анонсировали бой Оливейры с россиянином Исламом Махачевым за титул в лёгком весе.
Перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не уложился в лимит весовой категории. Его соперник, представитель США Джастин Гэтжи, успешно сделал вес, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.
Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.
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