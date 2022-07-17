Хирн рассказал, при каких обстоятельствах Бивол проведёт реванш с Канело

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы непобеждённого боксёра Дмитрия Бивола, высказался о потенциальном бое-реванше между россиянином и Саулем Альваресом.

«Дело в том, что для боя с Альваресом Биволу, возможно, придётсясначала пройти Буаци и Зурдо. В таких боях всегда есть риск. Так что надеюсь, что Канело Альварес и Геннадий Головкин проведут потрясающий бой в сентябре, и если Канело победит, то он будет с нетерпением ждать реванша.

Тем не менее, Биволу тоже придётся драться. Также не забывайте, что он хочет получить бой с Артуром Бетербиевым.

Буаци победил действительно всех, кого можно победить. Настало время для него побороться за титул чемпиона мира. Если мы утвердим бой Бивола с Буаци, то победитель в любом случае должен будет драться с Зурдо.Очевидно, что бой с Канело Альваресом ждёт своего часа. Есть небольшая заминка. Я уверен, что всё разрешится», — приводит слова Хирна BoxingScene.