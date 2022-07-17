Дана Уайт: гарантирую, что следующий бой Адесаньи будет безумным

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу следующего боя чемпиона организации в среднем весе Исраэля Адесаньи, который он должен будет провести с бразильцем Алексом Перейрой.

«Когда ты сидишь здесь на моём месте, ты не можешь дать слишком много гарантий. Я могу сказать: «Стилистически на бумаге это должно быть так» или «Мы чувствуем, что это будет так» — но здесь иной случай. Я, чёрт возьми, гарантирую вам. Я абсолютно гарантирую вам, что следующий бой Исраэля Адесаньи будет безумным.

Предыдущий бой Адесаньи? Он победил. Я не знаю, было ли это то выступление, которое он хотел дать, или то, что он продавал перед боем. Я не думаю, что его соперник был очень агрессивным. Для отличного боя нужны двое. В следующем бою этого не произойдёт», — приводит слова Уайта MMAJunkie.