Абдель-Азиз: Хабиб просто одолжил Оливейре пояс, чтобы он придержал его для Махачева

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался по поводу предстоящего титульного поединка между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
«Знаете, все говорят, что Чарльз был чемпионом. Но я считаю, что Хабиб просто одолжил ему пояс, чтобы он придержал его для Ислама. Я не думаю, что Оливейра когда-либо был чемпионом.
С кем он дрался? С Майклом Чендлером, у которого рекорд в UFC 2-2? С Дастином Порье? Я уважаю Порье, но он проигрывал и Хабибу тоже. Ислам будет играть с Чарльзом, и он покажет, что в этой игре есть уровни», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.
Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.
Оливейра в последнем бою одолел представителя США Джастина Гэтжи. Тогда Чарльз не смог уложиться в лимит весовой категории, из-за чего пояс UFC остался вакантным.
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