Тактаров рассказал, какой элемент будет ключевым в бою Махачев — Оливейра

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался по поводу предстоящего поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«На мой взгляд, победит в этом бою тот, кто будет сильнее в стойке, потому что в партере у них примерно одинаковые силы, и бодаться там нет особого смысла. Когда встречаются два великолепных партериста, они часто решают свои вопросы в стойке. Для этого и существует ММА. Что касается выбора места боя, трудно сказать, будет ли это лучше для Ислама. Конечно, в Бразилии было бы хуже, так как Оливейре помогли бы родные стены. Но и в Эмираты он приедет за три недели, полностью акклиматизируется и будет в прекрасной форме. Он там уже был. А вообще бразильцы последние 20 лет не вылазят из Дубая. Там у них давно открыта школа и создан маленький бразильский мирок», – приводит слова Тактарова Metaratings.