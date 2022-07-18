Тактаров рассказал, какой элемент будет ключевым в бою Махачев — Оливейра

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался по поводу предстоящего поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.
«На мой взгляд, победит в этом бою тот, кто будет сильнее в стойке, потому что в партере у них примерно одинаковые силы, и бодаться там нет особого смысла. Когда встречаются два великолепных партериста, они часто решают свои вопросы в стойке. Для этого и существует ММА. Что касается выбора места боя, трудно сказать, будет ли это лучше для Ислама. Конечно, в Бразилии было бы хуже, так как Оливейре помогли бы родные стены. Но и в Эмираты он приедет за три недели, полностью акклиматизируется и будет в прекрасной форме. Он там уже был. А вообще бразильцы последние 20 лет не вылазят из Дубая. Там у них давно открыта школа и создан маленький бразильский мирок», – приводит слова Тактарова Metaratings.
- 18 июля 2022
-
10:43
-
09:46
-
00:27
- 17 июля 2022
-
22:49
-
21:27
-
20:39
-
19:33
-
18:27
-
17:57
-
17:03
-
16:01
-
15:13
-
13:44
-
13:17
-
12:31
-
12:05
-
11:25
-
11:08
-
10:29
-
10:21
-
09:28
-
09:13
-
05:34
-
02:43
-
02:29
-
02:17
-
02:10
-
01:14
-
00:41
-
00:02
- 16 июля 2022
-
23:36
-
23:10
-
22:29
-
21:53
-
20:58