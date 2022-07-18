«Прячь голову». А. Емельяненко дал совет Дацику перед боем

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал совет своему сопернику Вячеславу Дацику перед боем.
«Дацик, ты уже подставлял голову и падал. Падал на жопу и уже встать не мог, поэтому я тебе советую не повторять те же ошибки и подставлять мне голову под удары. У меня очень жёсткие нокаутирующие удары. Так что прячь голову за своими руками, вжимай в плечи, прикрывайся», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.
В настоящее время Александр усиленно готовится к поединку с Вячеславом. Ранее стало известно, что бойцы сразятся 24 сентября. Противостояние пройдёт по правилам бокса.
В последний раз Емельяненко проводил бой с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил на голых кулаках и завершился победой Александра решением судей. Дацик в последнем поединке техническим нокаутом одолел бразильца Антониу Силву.
Александр Емельяненко: продолжаем набирать форму:
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