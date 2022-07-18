Стерлинг рассказал, за что он уважает Хабиба Нурмагомедова

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился мнением по поводу экс-чемпиона организации в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Если ты будешь играть в эту игру достаточно долго, ты проиграешь, тебя нокаутируют, тебя смогут побороть. Я был достаточно умным, чтобы понять, что приближаются самые сложные бои и что, вероятно, пришла пора валить. Поэтому мое уважение Хабибу.

Я всегда ценил таких парней, как Хабиб, потому что он просыпался каждое утро перед боем, каждый раз перед 29 разными вечерами и был готов к победе ментально, физически, духовно, а это очень трудно сделать», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.