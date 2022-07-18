Минеев ответил на обвинения Вагабова и вызвал его на бой за два пояса
Поделиться
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев ответил обладателю титула организации в полутяжёлом дивизионе Вагабу Вагабову, который ранее обвинил Минеева в готовности рассматривать только прибыльные поединки.
«Вагаб, конкретно с тобой я про деньги и не разговаривал. Я чемпион в 84 кг, ты – в 93 кг. Если ты готов, встречаемся ровно посередине – 88,5 кг. Два пояса на кону. Погнали», – сказал Минеев на видео, опубликованном в соцсетях.
Последний бой Владимир Минеев провёл в октябре 2021 года, когда техническим нокаутом в третьем раунде победил Магомеда Исмаилова и защитил пояс AMC Fight Nights в среднем весе. Вагаб Вагабов 15 июля одолел Давида Бархударяна и провёл первую защиту титула в полутяжёлом дивизионе.
Комментарии
- 18 июля 2022
-
13:11
-
12:53
-
12:43
-
11:57
-
11:39
-
10:43
-
09:46
-
00:27
- 17 июля 2022
-
22:49
-
21:27
-
20:39
-
19:33
-
18:27
-
17:57
-
17:03
-
16:01
-
15:13
-
13:44
-
13:17
-
12:31
-
12:05
-
11:25
-
11:08
-
10:29
-
10:21
-
09:28
-
09:13
-
05:34
-
02:43
-
02:29
-
02:17
-
02:10
-
01:14
-
00:41
-
00:02
Партнерский контент