Минеев ответил на обвинения Вагабова и вызвал его на бой за два пояса

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев ответил обладателю титула организации в полутяжёлом дивизионе Вагабу Вагабову, который ранее обвинил Минеева в готовности рассматривать только прибыльные поединки.

«Вагаб, конкретно с тобой я про деньги и не разговаривал. Я чемпион в 84 кг, ты – в 93 кг. Если ты готов, встречаемся ровно посередине – 88,5 кг. Два пояса на кону. Погнали», – сказал Минеев на видео, опубликованном в соцсетях.

Последний бой Владимир Минеев провёл в октябре 2021 года, когда техническим нокаутом в третьем раунде победил Магомеда Исмаилова и защитил пояс AMC Fight Nights в среднем весе. Вагаб Вагабов 15 июля одолел Давида Бархударяна и провёл первую защиту титула в полутяжёлом дивизионе.