Уайт не исключил организацию боя за пояс временного чемпиона между Родригесом и Эмметом

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что организация может устроить бой за пояс временного чемпиона между Яиром Родригесом и Джошем Эмметом.
«Это суровый спорт, и такие вещи, как с Ортегой в бою с Родригесом, случаются. Но когда у тебя такой бой — а казалось, что это будет отличный бой, — и такое случается, что же делать? Это отстой. Возможно, Ортеге сейчас нужна операция на плече. У меня была операция на плече. Это кошмар, и восстановление после нее занимает много времени. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я даже не думаю об этом, но здорово, что они оба хотят повторить этот бой.
Каждый парень считает, что именно он должен драться с Родригесом, но посмотрим, что произойдет. Нет никаких сомнений, что Джош Эммет — один из таких парней. Вы спрашиваете, возможен ли бой Родригеса против Эммета за временный титул? Мне это нравится, почему нет?», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
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