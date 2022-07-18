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«51 на 49». Немков оценил шансы Махачева и Оливейры на победу

«51 на 49». Немков оценил шансы Махачева и Оливейры на победу
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Российский боец Вадим Немков высказался по поводу предстоящего титульного поединка лёгкого дивизиона UFC между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Не могу точно сказать, кто выиграет в этом противостоянии. Оливейра и Махачев — универсальные бойцы. Они могут как бороться, так и боксировать на очень высоком уровне. Но я буду болеть за Ислама Махачева, потому что он наш соотечественник. Даю 51:49% в пользу Ислама. Ну и его боевое самбо посильнее, чем джиу-джитсу Оливейры», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Напомним, перед своим последним поединком, который состоялся на турнире UFC 274 в мае, Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, представитель США Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, но проиграл удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

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