Абдель-Азиз — о бое Оливейры и Махачева: когда Дариуш получит титульник, в 40 лет?

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз считает, что Бенеил Дариуш должен получить шанс сразиться за титул в лёгком весе UFC.

«Бенеил заслуживает большого боя. Все выбыли. Я считаю, что он может драться с Исламом за титул чемпиона в лёгком весе. Все держатся за свои рейтинги. У Бенеила восьмиматчевая победная серия. Когда он получит титульный бой? Когда ему будет 40? Все эти парни, которые проигрывают, они не должны отказываться от боёв. Мы разберемся с этим», — приводит слова Абдель-Азиза BJ Penn.

Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.



Оливейра в последнем бою одолел представителя США Джастина Гэтжи. Тогда Чарльз не смог уложиться в лимит весовой категории, из-за чего пояс UFC остался вакантным.