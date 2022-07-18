Тренер Джошуа: он станет моим 15-м чемпионом мира, но первым в супертяжах

Роберт Гарсия, тренер британского боксёра Энтони Джошуа, высказался по поводу своего подопечного.

«Я хочу получить своего первого чемпиона мира в супертяжёлом весе. У меня было 14 чемпионов мира. Он будет моим 15-м, но он будет моим первым чемпионом мира в супертяжёлом весе. Это очень важно. Для меня это тоже очень важно.

Я хожу туда-сюда с декабря. Я снова и снова приезжаю в Англию, чтобы поработать с Энтони. Сейчас я вижу другого Энтони. То, как он думает, то, как он говорит и тренируется в зале. Он провёл неправильный бой в тот вечер.



Это прошлое, это уже случилось. Усик был лучше, поздравляю его. 20 августа мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть эти титулы», — приводит слова Гарсии BoxingScene.