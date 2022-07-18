Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Джошуа: он станет моим 15-м чемпионом мира, но первым в супертяжах

Тренер Джошуа: он станет моим 15-м чемпионом мира, но первым в супертяжах
Комментарии

Роберт Гарсия, тренер британского боксёра Энтони Джошуа, высказался по поводу своего подопечного.

«Я хочу получить своего первого чемпиона мира в супертяжёлом весе. У меня было 14 чемпионов мира. Он будет моим 15-м, но он будет моим первым чемпионом мира в супертяжёлом весе. Это очень важно. Для меня это тоже очень важно.

Я хожу туда-сюда с декабря. Я снова и снова приезжаю в Англию, чтобы поработать с Энтони. Сейчас я вижу другого Энтони. То, как он думает, то, как он говорит и тренируется в зале. Он провёл неправильный бой в тот вечер.

Это прошлое, это уже случилось. Усик был лучше, поздравляю его. 20 августа мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть эти титулы», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022