Райан Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Фортуной, это обидчик Ломаченко
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Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (23-0-0, 19 KO), в минувшую субботу в Лос-Анджелесе (США) нокаутировавший доминиканского экс-чемпиона Хавьера Фортуну, назвал желаемого соперника.
По словам Гарсии, который в этом году перебрался в первый полусредний вес (до 63,5 кг), он готов к поединку с соотечественником Теофимо Лопесом (16-1-0, 12 KO), также готовящимся сменить дивизион.
«Если мой поединок с Джервонтой Дэвисом не состоится, на что я не рассчитываю… если он не состоится, тогда я хочу подраться с Теофимо Лопесом в первом полусреднем весе», – сказал боксёр после выступления.
Напомним, Лопес не дрался с ноября, когда сенсационно уступил три титула в лёгком весе (до 61,2 кг) австралийцу Джорджу Камбососу.
Новость по темеРайан Гарсия нокаутировал Хавьера Фортуну в шестом раунде
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