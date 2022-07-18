Пресс-конференция с участием главы ACA Майрбека Хасиева пройдёт 22 июля в Сочи
Поделиться
Основатель MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев примет участие в пресс-конференции организации, которая пройдёт по окончании турнира ACA 141. Турнир состоится в пятницу, 22 июля, в Сочи.
В главном бою российские бойцы Али Багов (32-10) и Рашид Магомедов (25-6) сразятся за путёвку в полуфинал Гран-при организации в лёгком весе (до 70 кг).
В своём последнем бою в декабре Багов победил единогласным судейским решением соотечественника Андрея Кошкина, доведя беспроигрышную серию до трёх поединков. Магомедов в сентябре уступил раздельным решением судей Александру Сарнавскому.
В пресс-конференции также примут участие президент ACA Алексей Яценко и участники Гран-при в лёгком весе.
Комментарии
- 18 июля 2022
-
20:14
-
19:53
-
19:22
-
19:07
-
18:40
-
17:49
-
17:29
-
17:18
-
16:28
-
15:05
-
14:59
-
14:30
-
14:15
-
13:11
-
12:53
-
12:43
-
11:57
-
11:39
-
10:43
-
09:46
-
00:27
- 17 июля 2022
-
22:49
-
21:27
-
20:39
-
19:33
-
18:27
-
17:57
-
17:03
-
16:01
-
15:13
-
13:44
-
13:17
-
12:31
-
12:05
-
11:25
Партнерский контент