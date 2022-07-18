Пресс-конференция с участием главы ACA Майрбека Хасиева пройдёт 22 июля в Сочи

Основатель MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев примет участие в пресс-конференции организации, которая пройдёт по окончании турнира ACA 141. Турнир состоится в пятницу, 22 июля, в Сочи.

В главном бою российские бойцы Али Багов (32-10) и Рашид Магомедов (25-6) сразятся за путёвку в полуфинал Гран-при организации в лёгком весе (до 70 кг).

В своём последнем бою в декабре Багов победил единогласным судейским решением соотечественника Андрея Кошкина, доведя беспроигрышную серию до трёх поединков. Магомедов в сентябре уступил раздельным решением судей Александру Сарнавскому.

В пресс-конференции также примут участие президент ACA Алексей Яценко и участники Гран-при в лёгком весе.