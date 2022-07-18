Дэвин Хэйни может не дать реванш Джорджу Камбососу
Поделиться
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американский боксёр Дэвин Хэйни сообщил, что его реванш с австралийцем Джорджем Камбососом может не состояться.
Напомним, поединок состоялся в июне этого года в Мельбурне (Австралия) и Хэйни победил единогласным решением (116-112, 118-110, 116-112), объединив все пояса основных боксёрских организаций. После австралиец заявил о намерении провести реванш.
«Если мы снова подерёмся, я покажу себя намного лучше. Потому что ты знаешь, с кем имеешь дело, после 12 раундов. Я не говорю, что это мой следующий бой, потому что мы пока ничего не знаем. Посмотрим… Да, вероятность того, что реванш не состоится, есть», – сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу SecondsOut.
Комментарии
- 18 июля 2022
-
20:14
-
19:53
-
19:22
-
19:07
-
18:40
-
17:49
-
17:29
-
17:18
-
16:28
-
15:05
-
14:59
-
14:30
-
14:15
-
13:11
-
12:53
-
12:43
-
11:57
-
11:39
-
10:43
-
09:46
-
00:27
- 17 июля 2022
-
22:49
-
21:27
-
20:39
-
19:33
-
18:27
-
17:57
-
17:03
-
16:01
-
15:13
-
13:44
-
13:17
-
12:31
-
12:05
-
11:25
Партнерский контент