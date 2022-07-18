«Он не выдержит такой прессинг». Иван Штырков дал прогноз на бой Махачева и Оливейры

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков дал прогноз на ожидаемый поединок за вакантный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и соотечественником Исламом Махачевым. Напомним, встреча состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит номерной турнир UFC 280.

«Ставлю на Махачева. Такой борьбы, как у Ислама, Оливейра ещё не встречал. Он не встречал оппонента с такой функционалкой и данными. Махачев не будет с ним зарубаться, как Гэтжи, не будет допускать каких-то глупых ошибок, которые совершал тот же американец.

Махачев — грамотный боец с хорошим IQ, с великолепной борьбой и неплохой ударкой. Да, он не всегда включает ударку. Но у него с командой есть план на бой, который он выполняет. Думаю, Оливейра просто не выдержит такой прессинг в борьбе от Махачева. Но бой всё равно будет тяжёлым, потому что Оливейра — терпеливый парень, функционально готов.

Мне кажется, что поединок продлится все пять раундов и решение будет вынесено в пользу Махачева. С точки зрения спортивного противостояния это очень интересно. Круто, что Махачеву наконец-то дали возможность забрать пояс в этом весе», – приводит слова бойца «Матч ТВ».

Ранее Оливейра отреагировал на организацию боя с Махачевым.