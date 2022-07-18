Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор продемонстрировал актуальную форму

Конор Макгрегор продемонстрировал актуальную форму
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор (22-6) продолжает делиться фотографиями своей жизни между боями. Так, спортсмен опубликовал фото с отдыха.

«Моисей», – написал ирландец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 уступил из-за перелома ноги в третьем бою с американцем Дастином Порье. Поражение стало вторым подряд для ирландца. Пятью месяцами ранее, на турнире UFC 257, он проиграл нокаутом во втором раунде всё тому же Порье. Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2014 года – тогда Макгрегор победил досрочно.

Ранее в интервью тренер бойца Джон Кавана сообщил, что он вернулся к полноценным тренировкам.

Новость по теме
Конор Макгрегор вернулся к полноценным тренировкам
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022