Конор Макгрегор продемонстрировал актуальную форму
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор (22-6) продолжает делиться фотографиями своей жизни между боями. Так, спортсмен опубликовал фото с отдыха.
«Моисей», – написал ирландец в социальных сетях.
Фото: из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 уступил из-за перелома ноги в третьем бою с американцем Дастином Порье. Поражение стало вторым подряд для ирландца. Пятью месяцами ранее, на турнире UFC 257, он проиграл нокаутом во втором раунде всё тому же Порье. Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2014 года – тогда Макгрегор победил досрочно.
Ранее в интервью тренер бойца Джон Кавана сообщил, что он вернулся к полноценным тренировкам.
Новость по темеКонор Макгрегор вернулся к полноценным тренировкам
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