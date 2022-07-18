«Плавай как акула, жаль как пчела». Усик показал фото с подготовки к реваншу с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) продолжает подготовку к ожидаемому реваншу с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
Так, боксёр опубликовал фото с плавательной тренировки.
«Плавай как акула, жаль как пчела», – написал украинец в социальных сетях.
Фото: из личного архива Александра Усика
Фото: из личного архива Александра Усика
Напомним, первая встреча бойцов состоялась в сентябре 2021 года в городе Тоттенхэм (Великобритания). Тогда Усик, будучи аутсайдером у букмекеров, победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и стал одним из немногих бойцов в истории спорта, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.
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