«Плавай как акула, жаль как пчела». Усик показал фото с подготовки к реваншу с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) продолжает подготовку к ожидаемому реваншу с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Так, боксёр опубликовал фото с плавательной тренировки.

«Плавай как акула, жаль как пчела», – написал украинец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Усика

Фото: из личного архива Александра Усика

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в сентябре 2021 года в городе Тоттенхэм (Великобритания). Тогда Усик, будучи аутсайдером у букмекеров, победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и стал одним из немногих бойцов в истории спорта, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.