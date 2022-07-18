Кит Турман может подраться за чемпионский титул в среднем весе

Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), американский нокаутёр Кит Турман (30-1-0, 22 KO) сообщил, что готов подняться в средний вес (до 72,6 кг) ради чемпионского поединка.
Напомним, ранее о желании подраться с Турманом заявил регулярный чемпион WBA в среднем весе, кубинский ветеран Эрисланди Лара (29-3-3, 17 KO).
«Если в более тяжёлых весах появятся интересные бои, то я задумаюсь об этом. Забавно, но я считал, что Эрисланди Лара по-прежнему выступает в первом среднем весе. Вот почему мне сказали, что он готов подраться в промежуточном весе. Меня привлекают исторические вызовы», – приводит слова бойца издание BoxingScene.
В своём последнем бою в мае Турман, вернувшийся после двух с половиной лет отсутствия, уверенно перебоксировал по итогам 12 раундов экс-чемпиона в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и соотечественника Марио Барриоса.
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