Стал известен гонорар Райана Гарсии за бой с Хавьером Фортуной

Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала гонорары участников боксёрского вечера от промоутерской компании Golden Boy, который состоялся на минувших выходных в Лос-Анджелесе.

Напомним, в главном бою звёздный американец Райан Гарсия (23-0, 19 KO), выступивший в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг), нокаутировал в шестом раунде доминиканского экс-чемпиона мира Хавьера Фортуну (37-4-1, 26 KO).

Так, гонорар Гарсии составил $ 2 миллиона, призовые Фортуны – $ 100 тысяч.

Ранее в интервью Гарсия, отказавшийся продолжать карьеру в лёгком весе (до 61,2 кг) из-за весогонок, высказался о желаемом сопернике в случае, если он не сможет организовать поединок с соотечественником Джервонтой Дэвисом.