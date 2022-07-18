Экс-чемпион: Хэйни должен подраться с Ломаченко уже сейчас
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и комментатор ESPN Тимоти Брэдли считает, что абсолютный чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни должен сразиться с украинцем Василием Ломаченко в следующем бою.
«Это отличный бой. Лома не дрался какое-то время, но вот что я вам скажу – такие бойцы не выходят из формы. Вы не можете говорить о его проблемах с формой. Я думаю, что наступило правильное время для этого поединка.
Что же касается Хэйни, то ему лучше выходить на Лому сейчас, потому что он не захочет давать ему возможность провести промежуточный бой. Как я и сказал, это отличный поединок, и, как по мне, Хэйни сможет найти свою дистанцию и ритм», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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