Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион: Хэйни должен подраться с Ломаченко уже сейчас

Экс-чемпион: Хэйни должен подраться с Ломаченко уже сейчас
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и комментатор ESPN Тимоти Брэдли считает, что абсолютный чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни должен сразиться с украинцем Василием Ломаченко в следующем бою.

«Это отличный бой. Лома не дрался какое-то время, но вот что я вам скажу – такие бойцы не выходят из формы. Вы не можете говорить о его проблемах с формой. Я думаю, что наступило правильное время для этого поединка.

Что же касается Хэйни, то ему лучше выходить на Лому сейчас, потому что он не захочет давать ему возможность провести промежуточный бой. Как я и сказал, это отличный поединок, и, как по мне, Хэйни сможет найти свою дистанцию и ритм», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Новость по теме
Райан Гарсия назвал желаемого соперника после победы над Фортуной, это обидчик Ломаченко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022