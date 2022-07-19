Шон Портер сказал, что нужно Канело для победы над Биволом

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и комментатор Шон Портер считает, что звёздный мексиканец Сауль Альварес совершил ошибку, выйдя без промежуточного выступления на поединок против российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола, который состоялся в мае этого года.
Напомним, Бивол победил единогласным решением судей и нанёс Альваресу второе поражение в карьере.
«Я считаю, что прыжки между весовыми категориями в конечном итоге стали непреодолимым препятствием для Канело. Если он хочет драться в полутяжёлом весе, то ему нужно дать своему телу время на то, чтобы адаптироваться. Думаю, что через год он бы смог бороться с такими парнями, как Бивол. Но ему нужно дать своему телу время», – сказал Портер в интервью каналу K.O. Artist Sports.
- 19 июля 2022
-
00:43
-
00:43
-
00:25
- 18 июля 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:45
-
22:40
-
22:06
-
21:29
-
21:16
-
21:03
-
20:14
-
19:53
-
19:22
-
19:07
-
18:40
-
17:49
-
17:29
-
17:18
-
16:28
-
15:05
-
14:59
-
14:30
-
14:15
-
13:11
-
12:53
-
12:43
-
11:57
-
11:39
-
10:43
-
09:46
-
00:27
- 17 июля 2022
-
22:49
-
21:27
-
20:39