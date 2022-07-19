Шон Портер сказал, что нужно Канело для победы над Биволом

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и комментатор Шон Портер считает, что звёздный мексиканец Сауль Альварес совершил ошибку, выйдя без промежуточного выступления на поединок против российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола, который состоялся в мае этого года.

Напомним, Бивол победил единогласным решением судей и нанёс Альваресу второе поражение в карьере.

«Я считаю, что прыжки между весовыми категориями в конечном итоге стали непреодолимым препятствием для Канело. Если он хочет драться в полутяжёлом весе, то ему нужно дать своему телу время на то, чтобы адаптироваться. Думаю, что через год он бы смог бороться с такими парнями, как Бивол. Но ему нужно дать своему телу время», – сказал Портер в интервью каналу K.O. Artist Sports.