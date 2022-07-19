Тимоти Брэдли объяснил, почему поражение Биволу поможет Канело победить Головкина
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Чемпион мира в двух весовых категориях и комментатор Тимоти Брэдли объяснил, почему бывший лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес победит в предстоящей трилогии с Геннадием Головкиным.
«Я поставлю на Канело. Потому что Канело, и это моё мнение, есть что доказывать. В последнем бою он разочаровал своих фанатов. Так что сейчас он под прицелом. И вы можете увидеть его настрой, то, как он смотрит на GGG… Думаю, что сейчас он замотивирован на тяжёлую работу.
Он будет по-другому выходить в ринг. И он не будет пытаться просто давить на парней. Он сделал это не с тем парнем, и чувак попросту лишил его всех преимуществ. И побил его», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.
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