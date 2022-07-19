Дастин Порье коротко отреагировал на слух об организации боя с Дариушем
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Дастин Порье отреагировал в социальных сетях на слух об организации поединка с 7-м номером рейтинга дивизиона, соотечественником Бенеилом Дариушем.
Напомним, ранее менеджер Дариуша, Али Абдель-Азиз, сообщил, что поединок бойцов находится в разработке.
«Фейковые новости», – написал боец.
Порье не выступал с декабря 2021 года, когда на турнире UFC 269 уступил удушающим приёмом в третьем раунде действующему на тот момент чемпиону организации, бразильцу Чарльзу Оливейре. Впервые же американец сразился за титул в сентябре 2019 года на UFC 242 – тогда его «задушил» непобеждённый россиянин Хабиб Нурмагомедов, проведший вторую защиту пояса.
Новость по темеАбдель-Азиз сообщил, что UFC работает над боем Порье и Дариуша
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