Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье коротко отреагировал на слух об организации боя с Дариушем

Дастин Порье коротко отреагировал на слух об организации боя с Дариушем
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Дастин Порье отреагировал в социальных сетях на слух об организации поединка с 7-м номером рейтинга дивизиона, соотечественником Бенеилом Дариушем.

Напомним, ранее менеджер Дариуша, Али Абдель-Азиз, сообщил, что поединок бойцов находится в разработке.

«Фейковые новости», – написал боец.

Порье не выступал с декабря 2021 года, когда на турнире UFC 269 уступил удушающим приёмом в третьем раунде действующему на тот момент чемпиону организации, бразильцу Чарльзу Оливейре. Впервые же американец сразился за титул в сентябре 2019 года на UFC 242 – тогда его «задушил» непобеждённый россиянин Хабиб Нурмагомедов, проведший вторую защиту пояса.

Новость по теме
Абдель-Азиз сообщил, что UFC работает над боем Порье и Дариуша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022