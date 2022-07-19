Американец установил рекорд, дебютировав в профессиональном боксе в 52 года

Американец Пол Яннуцци установил историческое достижение, став самым возрастным дебютантом на профессиональном ринге.

На минувших выходных, в рамках боксёрского вечера в городе Вустер, штат Массачусетс, США, 52-летний Яннуцци провёл свой первый поединок, встретившись с 37-летним бразильцем Люсинеем Сантосом, не имевшим ни одной победы при четырёх поражениях. Американец победил нокаутом в первом раунде.

«Когда я увидел, как широко он бьёт, то понял, что нужно двигать головой. Мы бросали удары, и это было весело. Отдаю ему должное, парень пытался оторвать мне голову. Но я знал, что мои навыки помогут мне. Нет, один бой, и с меня хватит. Моя жена не разрешит мне драться снова», – сказал Яннуцци после боя.

Напомним, предыдущий рекорд, продержавшийся больше десяти лет, принадлежал другому американцу – Дьюи Бозелле.