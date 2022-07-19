Американец установил рекорд, дебютировав в профессиональном боксе в 52 года

Американец Пол Яннуцци установил историческое достижение, став самым возрастным дебютантом на профессиональном ринге.
На минувших выходных, в рамках боксёрского вечера в городе Вустер, штат Массачусетс, США, 52-летний Яннуцци провёл свой первый поединок, встретившись с 37-летним бразильцем Люсинеем Сантосом, не имевшим ни одной победы при четырёх поражениях. Американец победил нокаутом в первом раунде.
«Когда я увидел, как широко он бьёт, то понял, что нужно двигать головой. Мы бросали удары, и это было весело. Отдаю ему должное, парень пытался оторвать мне голову. Но я знал, что мои навыки помогут мне. Нет, один бой, и с меня хватит. Моя жена не разрешит мне драться снова», – сказал Яннуцци после боя.
Напомним, предыдущий рекорд, продержавшийся больше десяти лет, принадлежал другому американцу – Дьюи Бозелле.
- 19 июля 2022
-
01:21
-
01:00
-
00:43
-
00:43
-
00:25
- 18 июля 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:45
-
22:40
-
22:06
-
21:29
-
21:16
-
21:03
-
20:14
-
19:53
-
19:22
-
19:07
-
18:40
-
17:49
-
17:29
-
17:18
-
16:28
-
15:05
-
14:59
-
14:30
-
14:15
-
13:11
-
12:53
-
12:43
-
11:57
-
11:39
-
10:43
-
09:46
-
00:27
- 17 июля 2022
-
22:49