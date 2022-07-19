Фьюри заявил, что согласится на бой с Усиком, после того, как его буду умолять об этом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал, что может возобновиться карьеры ради боя с украинцем Александром Усиком.

«Когда Усик снова побьёт Джошуа, они попросят меня вернуться. И я скажу: «Да пошли вы, я на пенсии, я не хочу драться». А потом, когда они будут умолять меня возобновить карьеру, я вернусь, но это будет очень дорого, как я уже сказал. Я покажу, как нужно действовать против Усика», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, в 2021 году Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. Их ответный поединок состоится 20 августа.

Фьюри, в свою очередь, объявил о завершении карьеры после победы в бою с соотечественником Диллианом Уайтом 24 апреля.