Фьюри заявил, что согласится на бой с Усиком, после того, как его буду умолять об этом
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал, что может возобновиться карьеры ради боя с украинцем Александром Усиком.
«Когда Усик снова побьёт Джошуа, они попросят меня вернуться. И я скажу: «Да пошли вы, я на пенсии, я не хочу драться». А потом, когда они будут умолять меня возобновить карьеру, я вернусь, но это будет очень дорого, как я уже сказал. Я покажу, как нужно действовать против Усика», — приводит слова Фьюри talkSPORT.
Напомним, в 2021 году Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. Их ответный поединок состоится 20 августа.
Фьюри, в свою очередь, объявил о завершении карьеры после победы в бою с соотечественником Диллианом Уайтом 24 апреля.
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