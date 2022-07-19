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Биспинг: Оливейра – самый захватывающий боец UFC

Биспинг: Оливейра – самый захватывающий боец UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне комментатор британец Майкл Биспинг похвалил бразильца Чарльза Оливейру и поделился мнением отего предстоящем бое с россиянином Исламом Махачевым.

«На мой взгляд, Чарльз Оливейра является самым захватывающим бойцом в UFC. Он действительно такой, но часто он бывает на грани, и ему нужно быть более осторожным. Он же не хочет, чтобы его на ошибке поймал Махачев. А Махачев очень стабильный Он не совершает ошибок.

Вы могли бы поспорить с Чарльзом Оливейрой, что причина, по которой он так интересен, заключается в том, что он всегда на грани, потому что он оказывается в плохих позициях, и это никогда не планируется им, но это делает бой фантастическим», – приводит слова Биспинга MMAJunkie.

Напомним, встреча состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит номерной турнир UFC 280.

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