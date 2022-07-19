Роберт Хелениус: я должен быть следующим соперником победителя боя Усик – Джошуа

Финский боксёр супертяжёлого веса Роберт Хелениус считает, что он должен стать следующим соперником победителя боя между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.



«Я определённо должен быть следующим. Каждый бой на выбывание после моего – это чушь собачья. На данный момент, если нас не назначат обязательными после следующего боя Усика, у нас будет только один вариант. Мои адвокаты уверены, что WBA провалила это дело, так что и я уверен в своей позиции.



Сейчас я просто сосредоточусь на тренировках и посмотрю, как сложится бой Усика против Джошуа и моя ситуация с WBA. Но я по-прежнему в отличных кондициях для чего-то очень важного в ближайшие месяцы, это», – приводит слова Хелениуса Sky Sports.