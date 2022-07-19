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«Что написано у меня на футболке?». А. Емельяненко опубликовал видео с тренировки

«Что написано у меня на футболке?». А. Емельяненко опубликовал видео с тренировки
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Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал тренировку на скакалке.

«Что написано у меня на футболке? Напишите в комментариях, а то я с английским не дружу», — сказал Емельяненко.

В настоящее время Александр усиленно готовится к поединку с Вячеславом Дациком. Ранее стало известно, что бойцы сразятся 24 сентября. Противостояние пройдёт по правилам бокса.

В последний раз Емельяненко проводил бой с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил на голых кулаках и завершился победой Александра решением судей. Дацик в последнем поединке техническим нокаутом одолел бразильца Антониу Силву.

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