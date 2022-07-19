В UFC объяснили, почему Чимаев до сих пор не получил следующий бой

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что организация пытается помочь шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву получить визу.

«Мы работаем над этим. У нас сейчас масса проблем, с которыми приходится иметь дело. Вы видели, что происходит в боксе – парни не могут въехать в страну. Тайсон Фьюри не может въехать в страну – я вообще не понимаю, что происходит, но у всех сейчас большие проблемы с визами. В мире творится безумие, и мы пытаемся с этим справиться, но Хамзат скоро будет драться», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ABC.

Напомним, последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Их бой состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде. В общей сложности в активе Хамзата 11 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он добивался победы.