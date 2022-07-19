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Кайла Харрисон: вероятно, это последний год, когда я выступаю

Кайла Харрисон: вероятно, это последний год, когда я выступаю
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Боец PFL Кайла Харрисон рассказал о том, что в скором времени может завершить карьеру.

«Я не молодею, это точно. В этом году за кулисами происходило много других вещей в моей жизни.

Сейчас не хочется больше боёв. Я тренируюсь дважды в день с 12 лет. Так что вот уже 20 лет я подвергаю свое тело нагрузкам… Я хочу больших боев, и если это означает, что я должна быть терпеливой и ждать, не выступая в сезоне, то я буду терпеливой и ждать. Дело не в деньгах, дело в наследии и в том, чтобы проверить себя в бою с лучшими. Так что я думаю, что это, вероятно, будет мой последний год, когда я выступаю», — приводит слова Харрисон BJ Penn.

Кайла Харрисон встретится с Мартиной Джиндровой в главном событии PFL 9 20 августа. Она одержала победу техническим нокаутом в первом раунде над Кейтлин Янг, а до этого победила решением судей Марину Мохнаткину в открытии сезона.

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