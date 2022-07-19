Кайла Харрисон: вероятно, это последний год, когда я выступаю

Боец PFL Кайла Харрисон рассказал о том, что в скором времени может завершить карьеру.
«Я не молодею, это точно. В этом году за кулисами происходило много других вещей в моей жизни.
Сейчас не хочется больше боёв. Я тренируюсь дважды в день с 12 лет. Так что вот уже 20 лет я подвергаю свое тело нагрузкам… Я хочу больших боев, и если это означает, что я должна быть терпеливой и ждать, не выступая в сезоне, то я буду терпеливой и ждать. Дело не в деньгах, дело в наследии и в том, чтобы проверить себя в бою с лучшими. Так что я думаю, что это, вероятно, будет мой последний год, когда я выступаю», — приводит слова Харрисон BJ Penn.
Кайла Харрисон встретится с Мартиной Джиндровой в главном событии PFL 9 20 августа. Она одержала победу техническим нокаутом в первом раунде над Кейтлин Янг, а до этого победила решением судей Марину Мохнаткину в открытии сезона.
- 19 июля 2022
-
12:46
-
11:44
-
11:33
-
10:46
-
09:20
-
08:57
-
08:45
-
04:58
-
01:21
-
01:00
-
00:43
-
00:43
-
00:25
- 18 июля 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:45
-
22:40
-
22:06
-
21:29
-
21:16
-
21:03
-
20:14
-
19:53
-
19:22
-
19:07
-
18:40
-
17:49
-
17:29
-
17:18
-
16:28
-
15:05
-
14:59
-
14:30
-
14:15
-
13:11